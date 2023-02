“Potrei uccidere il mio ex”, Shakira provoca ancora Piqué mentre fa le pulizie (VIDEO)

di Daniele Forsinetti

La storia d’amore tra l’ex difensore del Barcellona, Gerard Piqué, e la cantante Shakira è finita ormai da diversi mesi, ma i due continuano a non risparmiarsi delle frecciatine. L’ultima provocazione è arrivata dalla colombiana, che si è fatta riprendere in un video mentre fa le pulizie per casa con in sottofondo la canzone ‘Kill Bill’ di SZA. La frase ripetuta da Shakira è “potrei uccidere il mio ex”, ovviamente riferito a Piqué che l’ha tradita con un’altra donna. Ecco il video pubblicato dalla cantante.