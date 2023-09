Portogallo, in campo le eurorivali di Napoli e Atalanta: 1-1 tra Braga e Sporting Lisbona

Italia sempre un occhio verso l’Europa. Continuano ad essere tenute sotto osservazione le rivali delle squadre italiane nelle competizioni europee: in Portogallo quest’oggi è terminata 1-1 la sfida tra Braga e Sporting Lisbona. I padroni di casa saranno rivali del Napoli nel girone C della Champions League: ad oggi in campionato a quota 4, battuta d’arresto invece per la formazione di Amorir che rallenta la sua corsa alla vetta, in Europa League affronterà l‘Atalanta.