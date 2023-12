Pogba, Corriere della Sera: accolta istanza per il rinvio del processo

Si allungano i tempi per il procedimento che vede coinvolto Paul Pogba, sospeso attualmente in via cautelare per doping dallo scorso 11 settembre. I legali del calciatore della Juventus hanno formulato una istanza di rinvio del processo – inizialmente previsto per il 18 gennaio davanti al TNA – e che è stata accolta dal Tribunale nazionale antidoping ieri sera, come confermato dal Corriere della Sera. Ancora da definire la nuova data, ma non sarà prima del 15 febbraio. Per Pogba il 7 dicembre la Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica.