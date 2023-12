Pescara-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Fermana, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Delfino di Zeman ha ripreso la rotta dopo la prima parte di stagione condotta in maniera molto altalenante e senza nessun tipo di acuto importante. Per continuare nella striscia il Pescara dovrà battere anche la Fermana, ultima forza del campionato. Si parte alle 20.45 di sabato 23 dicembre con il match che sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW.