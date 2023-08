Pep Guardiola al Tg1: “Mazzone mi ha insegnato a non mollare, aveva sempre grande impulso”

Pep Guardiola è stato intervistato dal Tg1 per ricordare la figura di Carlo Mazzone, suo ex allenatore ai tempi del Brescia scomparso all’età di 86 anni. “Era un maestro nel lottare con le squadre provinciali, mi diceva che amava allenarle. Mi ha insegnato a non mollare mai, era un allenatore che ti diceva le cose in faccia. Un allenatore “di pelle”, così Guardiola, che nelle scorse ore si è presentato in conferenza stampa con una maglietta che ritraeva la celebre corsa di Mazzone in un Brescia-Atalanta 3-3. “E’ un’immagine che ricorda il grande impulso che aveva sempre, un’immagine mitica. Se anche non hai vinto titoli e ti applaudono in tutti gli stati, significa che sei stato davvero grande”.