Pelè, Infantino: “Fifa chiederà uno stadio intitolato a O’ Rei in ogni paese”

Anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è arrivato a Vila Belmiro per prendere parte alla veglia funebre in memoria di Pelè. Alle 14 italiane di oggi iniziano infatti le 24 ore a disposizione per tutti gli appassionati brasiliani di omaggiare il proprio fuoriclasse più rappresentativo, venuto a mancare a 82 anni dopo una malattia. “Siamo qui con tristezza, ma anche con il sorriso perchè O’Rei ce ne ha dati tanti – spiega Infantino – Anche chi non lo ha visto giocare conosce l’importanza di Pelè per il calcio e non solo, noi lo omaggeremo con un minuto di silenzio in tutte le partite. Ma chiederemo anche che in ogni nazione ci sia almeno uno stadio intitolato a Pelè, in modo che anche i più giovani possano ricordare la sua grandezza.” All’alba di oggi intanto la salma di O’Rei ha lasciato l’ospedale Albert Einstein di San Paolo e al suo arrivo a Vila Belmiro è stata accolta dai fuochi d’artificio di un nutrito gruppo di tifosi.