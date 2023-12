Parma ricorda Ennio Tardini, ex presidente del club e padre del calcio in città

A 100 anni dalla morte, Parma ricorda Ennio Tardini. Padre del calcio a Parma – di cui è stato presidente – e al quale è intitolato lo stadio. All’Auditorium del Palazzo del Governatore, il sindaco Michele Guerra, il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi e rappresentanti della famiglia Tardini, hanno ricordato l’uomo che ha lasciato un segno come politico e dirigente sportivo. Laureatosi in giurisprudenza all’Università di Parma, fu attivo sulla scena politica locale come consigliere comunale. La sua passione per lo sport lo vide protagonista: fece costruire la palestra Umberto I e diede avvio ai lavori per la realizzazione dello stadio che oggi porta il suo nome: a lui si deve infatti l’impegno nel riunire imprenditori e amministratori locali appassionati di calcio per dare vita al nuovo stadio. La prima pietra fu posata nel 1922, Tardini morì nel 1923, prima della conclusione dei lavori.