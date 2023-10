Parma, laurea ad honorem per Carlo Ancelotti

Tutto pronto all’Università di Parma, dove nelle prossime ore Carlo Ancelotti riceverà la laurea ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. La proposta era stata formulata dall’Ateneo emiliano e poi approvata dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Per quanto riguarda le motivazioni, ad Ancelotti si riconoscono la capacità di unire il profilo professionale con quello umano, oltre alla figura di atleta e sportivo con pochi eguali per quello che riguarda i trofei e i riconoscimenti ricevuti. Il tutto senza mai smettere di cercare miglioramenti e nuovi successi.