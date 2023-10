Empoli-Atalanta, Andreazzoli: “Impressionato dalla Dea”

Dopo la vittoria di lunedì scorso contro la Fiorentina nel derby, per l’Empoli è arrivato il passo falso contro l’Atalanta. Andreazzoli ai microfoni di DAZN ha spiegato i motivi che hanno causato la sconfitta degli azzurri. Inoltre, il tecnico ha dato notizie su Baldanzi.

Andreazzoli: “Loro sono stati bravi, l’Atalanta mi ha impressionato per la loro qualità tecnica e la loro profondità della rosa. Credo che senza dubbio ci siano i meriti della squadra che ha vinto. Questo non significa che i miei ragazzi mi abbiano deluso. Hanno messo in campo tutto quello che avevano: forse non ci è girata bene prendendo gol subito. Nel secondo tempo avevamo iniziato bene, ma abbiamo preso immediatamente il 3-0. Oggi non ho mai visto mancare la voglia di controbattere e di proporsi. La storia non finisce qui, ma è appena cominciata. Coi valori che ho detto poc’anzi possiamo farcela. Sarebbe opportuno migliorare la fase realizzativa. Noi non siamo molto bravi e fortunati a raccogliere quello che costruiamo. Il gol preso subito non ci ha fatto bene e ci siamo disuniti. Frosinone? Noi siamo obbligati a fare qualcosa in più sempre. Destro e Baldanzi? Penso ci saranno entrambi contro il Frosinone, Baldanzi sicuro“.