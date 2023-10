Pagelle Cremonese-Cittadella 2-1, voti e tabellino sedicesimi Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle di Cremonese-Cittadella terminata per 2-1 con una rete nel finale di Coda che è valsa la qualificazione agli uomini di Stroppa. Decisivo il bomber nel finale in una partita che per merito del Cittadella è stata equilibratissima fino all’ultimo tanto da far pensare ai rigori fino al 120esimo, quando invece Coda ha avuto idee diverse. Queste le pagelle.

Cremonese: Jungdal 6; Sernicola 5.5, Tuia 6 (77′ Ravanelli 5.5), Lochoshvili 6; Sekulov 5.5 (71′ Ghiglione 6), Collocolo 6.5 (59′ Valzania 6.5), Bertolacci 6.5 (70′ Vazquez 6.5), Abrego 5.5, Quagliata 5.5 Tsadjout 5.5 (71′ Okereke 5.5), Ciofani (106′ Coda 7).

Cittadella: Maniero 8; Carissoni 6.5, Negro 6.5 (91′ Pavan 6), Frare 4, Giraudo 5.5 (46′ Vita 7); Carriero 6.5 (67′ Saggionetto 6.5), Danzi 5.5 (67′ Branca 6.5), Kornvig 5.5; Mastrantonio 5.5 (80′ Pittarello 6.5); Magrassi 5.5, Maistrello 6 (56′ Angeli 6).

ARBITRO: Sig. Paride Tremolada 5.5

AMMONITI: Tsadjout (CR), Bertolacci (CR), Mastrantonio (CI), Carissoni (CI)

ESPULSI: Frare (CI)

ANGOLI: 6-6

RECUPERI: 1′ ; 4′ ; 0′ ; 2’+1