Padova-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Lumezzane, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Padova ha l’obbligo di inseguire sperando in qualche passo falso del Mantova, impiegato contro il Renate contemperamento alla sfida dell’Euganio. In casa dei veneti arriverà il Lumezzane reduce da un periodo estremamente positivo fatto di due pareggi e due vittorie. Il match, di domenica 3 dicembre alle 18.30 si attende essere equilibrato: gara in diretta su Sky Sport 254 e NOW