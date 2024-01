Neymar in soccorso dell’amico Dani Alves: 150mila euro e il suo avvocato per il processo

Rinchiuso nel carcere Brians 2 di Barcellona dal 20 gennaio 2023, il prossimo mese Dani Alves dovrà difendersi dalle accuse di aggressione sessuale sporte da una ragazza di 23 anni nel processo che inizierà il 5 febbraio nel tribunale catalano. La vittima ha chiesto un risarcimento di 150mila euro per le conseguenze fisiche e psicologiche derivate dal presunto stupro in discoteca. L’accusa comporterebbe per l’ex terzino verdeoro una condanna a 12 anni di reclusione. Secondo quanto riportano i media brasiliani, Dani Alves avrebbe chiesto aiuto al suo amico ed ex compagno di squadra Neymar per far fronte al processo sia dal punto di vista finanziario che legale.

L’ex Psg e Barcellona, attualmente all’Al-Hilal ma infortunato, avrebbe risposto donando all’amico 150mila euro. Il padre di Neymar avrebbe infatti trasferito dei soldi per aiutare la difesa di Dani Alves, che può contribuire a ridurre la pena del classe ’83 in caso di condanna. Inoltre Alves ha nominato come suo procuratore di fatto Gustavo Xisto, uno dei più fidati rappresentanti legali delle società del padre di Neymar, rimuovendo la sua ex moglie Dinorah Santana dalla gestione dei suoi beni.