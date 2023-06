Neymar esagerato: nella sua nuova villa anche una pista da kart ed un lago

La stella del PSG Neymar ha deciso di cambiare villa e di optare per modifhe sostanziali sulla sua abitazione. Infatti, nella sua nuova villa a Mangaratiba, sulla Costa Verde di Rio de Janeiro, Neymar ha deciso di inserire due delle sue tante passioni oltre al calcio: i laghi ed una particolare pista da kart.

Come testimoniano le immagini pubblicate da ‘Marca’ mostrano l’impressionante “karting”, che Neymar ha voluto aggiungere nella casa nella quale trascorre le vacanze estive con la famiglia e con gli amici. Nella villa sono presenti anche campi da calcio, da tennis, padel e diverse piscine. Ciò che sta dando più problemi al padre di Neymar, che si occupa della costruzione della villa, secondo Marca è il lago artificiale, per il quale ha ricevuto denunce per presunti reati ambientali. Per creare il lago, infatti, è stato necessario rimuovere una roccia, disboscare parte della vegetazione e deviare un fiume. Tutto questo ha portato ad alcuni problemi con la legge: gli agenti della Polizia Militarizzata e Civile dello stato di Rio de Janeiro sono andati a recare il provvedimento, con il padre di Neymar che li ha affrontati e ha quasi rischiato l’arresto per oltraggio a pubblico ufficiale.