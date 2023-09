Newcastle, Howe: “Contro il Milan sarà una partita ardua e complicata”

Il Newcastle è arrivato a Milano per la partita domani di esordio della Champions League contro il Milan di Stefano Pioli. Eddie Howe è arrivato in conferenza stampa, sottolineando la difficoltà della partita che attende ai suoi.

Howe: “Sarà una partita complicata, loro hanno tanta qualità e un allenatore fantastico. La sfida che ci aspetta è molto ardua. Se ci fossimo mossi prima non avremmo potuto fare il lavoro tattico e per me è molto importante. È parte del lavoro che facciamo. Purtroppo non abbiamo controllo sul traffico aereo. È stata una giornata molto lunga per tutti noi, è stato un giorno eterno. Abbiamo anche fatto un allenamento di preparazione, abbiamo provato a fare il meglio. È stato tutto molto stancante. Vogliamo fare del nostro meglio, non è un segreto. Vogliamo mostrare il miglior stile di gioco“.