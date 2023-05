Via libera al restyling di Coverciano, Gravina: “Sarà un modello nel mondo”

Il Centro Tecnico Federale di Coverciano cambia volto. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Firenze, infatti è giunto a conclusione l’iter amministrativo per il progetto di ristrutturazione della sede delle nazionali di calcio azzurre. L’intervento determinerà un ampliamento totale di 7.530 m2 (dei quali 2.800 per il parcheggio) e nuovi volumi per circa 23.000 m3, attraverso nuove costruzioni ma anche con il recupero edilizio di alcune di quelle esistenti, secondo criteri di rispetto e integrazione paesaggistica, innovazione, sostenibilità ed efficientamento energetico. Soddisfatto il presidente Figc Gabriele Gravina: “Siamo felici che il Comune di Firenze abbia approvato il nostro progetto – dichiara – e per questo ringrazio il Sindaco Nardella, le Commissioni interessate e tutti i consiglieri. Da oggi inizia un processo di riqualificazione strutturale, in un’ottica integralmente sostenibile, di un polo d’eccellenza per il capoluogo toscano e per il calcio italiano. Il nuovo Centro Federale di Coverciano sarà un modello nel mondo per innovazione, rispetto delle policy ambientali e di consumo energetico, ma anche un luogo di cultura, dove il calcio si offre strumento per contaminazioni artistiche a vari livelli. Con l’inizio del prossimo raduno della Nazionale nel mese di giugno abbiamo in serbo una grande novità, sarà il primo tassello concreto della Coverciano del futuro”.

Per il Sindaco di Firenze Dario Nardella, Coverciano “è un vero e proprio valore aggiunto per Firenze. Dobbiamo essere più consapevoli di questa potenzialità e vivere sempre meno Coverciano come una sorta di corpo estraneo: la riqualificazione è stata condivisa fin dall’inizio col presidente Gravina, che ringrazio. il Centro tecnico in questi anni è stato sempre più aperto ai cittadini e questo è il nostro obiettivo: un Centro ad alto livello professionale con funzioni avanzate da questo punto di vista” e un’area “fruibile dalla comunità. Il Centro tecnico federale si colloca all’interno di quello che via via diventerà sempre di più il quartiere del calcio. Ci sarà una forte integrazione tra l’area dello stadio Franchi, il polo sportivo di Campo di Marte e il Centro di Coverciano”.