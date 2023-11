Porto, rissa durante l’assemblea straordinaria. Villas Boas: “Uno dei giorni più bui della nostra storia”

André Villas-Boas, possibile futuro candidato alla presidenza, lo ha già definito “uno dei momenti più bui della storia del Porto”. Nella serata di lunedì l’Assemblea generale straordinaria del club portoghese è stata cancellata a causa delle scene di violenze che si sono verificate alla Dragao Arena (palazzetto da circa 2.000 posti). Inizialmente l’Assemblea era in programma in un auditorium davanti a 400 persone, ma in un secondo momento si è deciso di spostare l’evento all’interno dell’impianto. Ed è proprio dentro il palazzetto che lo scenario è ulteriormente peggiorato, con una rissa tra tesserati e il successivo fuggi fuggi, che ha spinto gli organizzatori a sospendere l’evento. “Il presidente del consiglio dell’assemblea generale dell’FC Porto, José Lourenço Pinto, ha annunciato lunedì la sospensione dell’incontro principale tra i membri del club. L’Assemblea Generale per deliberare sull’approvazione dei nuovi Statuti riprenderà lunedì 20, sempre alle 21, alla Dragão Arena”, è la nota del Porto. L’ex allenatore, Villas-Boas ha reagito sui social: “Uno dei giorni più bui della storia del FC Porto. Senza vergogna, senza scrupoli, senza alcun rispetto per i membri di questo grande Club. Il 20 novembre i membri saranno di nuovo presenti. Il FC Porto ha bisogno di ritrovare i suoi principi, i suoi valori e i suoi fondamenti. Ciò che è successo oggi non potrà mai più accadere”, ha scritto in un post su Instagram.