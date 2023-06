Under 21, Moise Kean lascia il ritiro

Non è durato molto il ritorno di Moise Kean nella Nazionale Under 21, impegnata nella preparazione dei Campionati Europei di categoria. L’attaccante della Juventus, causa indisponibilità, ha lasciato il ritiro, fa sapere la Figc. Kean, dunque, non farà parte dei ragazzi convocati dal Ct per la fase finale dell’Europeo dal 21 giugno all’8 luglio. Gli azzurrini saranno in ritiro fino al 12 giugno a Tirrenia e il giorno dopo Nicolato dovrà poi sciogliere le riserve e ufficializzare la lista dei 23 da portare in Romania.