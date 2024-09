Under 19, l’Italia fa l’impresa: in 10 uomini batte la Germania 2-1

Continua l’ottimo momento delle nazionali azzurre giovanili di calcio. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Italia Under 19 ha battuto i pari età della Germania 2-1 al Podravina Stadium di Ludbreg nella seconda giornata del torneo internazionale amichevole in svolgimento in Croazia. Gli azzurrini hanno trovato la rete del vantaggio al 2′ grazie a Leonardo Mendicino, centrocampista del Cesena (in prestito dall’Atalanta), prima di rimanere in inferiorità numerica al 17′ a causa dell’espulsione del romanista Renato Bellucci Marin. Il pareggio dei tedeschi è arrivato al 48′ con il centrocampista del Wolfsburg, Bence Dardai, ma l’Italia è rimasta in partita e, al 72′, ha trovato il gol vittoria di Diego Sia, attaccante del Milan.

“È stata una vittoria prestigiosa – sottolinea, soddisfatto, il tecnico azzurro -, contro una squadra forte, che è difficile affrontare in undici, figuriamoci in dieci per 75 minuti. I ragazzi, dopo l’espulsione del portiere, hanno mantenuto lucidità. Vincere contro questa Germania, composta da gran parte degli elementi che hanno vinto l’Europeo e il Mondiale Under 17 nel 2023, ha un sapore speciale”. L’Italia tornerà in campo per l’ultimo atto della competizione martedì 10 settembre (ore 11) al Nedelisce Stadium di Cakovec per affrontare i padroni di casa della Croazia: “L’obiettivo di questi tornei – aggiunge Bollini – è quello di far crescere e migliorare tutti i ragazzi, dando loro il giusto minutaggio”.