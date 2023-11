Nicolò Zaniolo costretto ad uscire dal campo al 70esimo. Ancora in pareggio Ucraina e Italia, quando l’attaccante Azzurro chiede di uscire dal campo per un problema all’adduttore. Uscito dolorante, il calciatore anche in panchina ha continuato a toccarsi la zona interessata, manifestando il proprio dolore. Al suo posto Politano