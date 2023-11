Ucraina-Italia, Barella: “Se sbagli a livello internazionale, vieni punito”

“Ci siamo guadagnati questa occasione ma bisogna passare per queste sfide difficili, il calcio è così“. Queste le dichiarazioni di Nicolò Barella alla vigilia della sfida con l’Ucraina, decisiva per la qualificazione a Euro2024 degli azzurri, che dopo l’affermazione con la Macedonia del Nord hanno due risultati su tre (vittoria o pareggio) per raggiungere l’obiettivo. “Più facile entrare in campo per la vittoria – ha sottolineato a Skysport24 il centrocampista dell’Inter – Sarebbe meglio chiuderla e cercare poi di gestirla. Il match con la Macedonia? Dal campo non ho vissuto momenti difficili, abbiamo preso due gol, uno da angolo e l’altro su un mio errore. E quando sbagli a livello internazionale, sei subito punito. Poi però abbiamo avuto una bellissima la reazione, cercando di fare subito gol senza chiuderci dietro”. Possibile spazio anche a Frattesi, compagno di squadra in nerazzurro: “Sicuramente Davide è un grandissimo giocatore, come chiunque è qui in azzurro. Ha sempre fatto bene in Nazionale ed ha contribuito con qualcosa di suo, quando uno forte gioca è sempre un bene. Poi sarà il mister a prendere le decisioni”. L’Ucraina, ovviamente, non va sottovalutata: “Hanno grandissime individualità, sono veloci e con tecnica, ma a San Siro abbiamo dimostrato di poter avere la gestione della partita e domani cercheremo di fare lo stesso“, ha concluso Barella.