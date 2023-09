Turchia, esonerato Kuntz: sarà Montella il tecnico della Nazionale

Vincenzo Montella sarà il Ct della Turchia. Secondo il quotidiano “Fanatik”, la Federazione avrebbe deciso di esonerare l’attuale tecnico, Stefan Kuntz, dopo le ultime prestazioni della Nazionale alle qualificazioni a Euro2024. Calhanoglu e compagni sono in testa al girone D assieme alla Croazia con 10 punti, ma Armenia e Galles sono a tre lunghezze e due delle ultime tre partite dove la Turchia le giocherà in trasferta. Un ‘prevenire il problema’ quello della Federazione turca, puntando sul tecnico italiano che tanto bene ha fatto nelle due stagioni sulla panchina dell’Adana Demirspor (38 vittorie, 17 pareggi e 21 sconfitte in 76 gare, media punti di 1.72).