F1, Lapo Elkann: “Bello vedere la Ferrari dove merita. Sainz fantastico”

“Che bello vedere la Scuderia Ferrari lì dove merita. Oggi un fantastico Carlos”. Con queste parole affidate a Twitter, Lapo Elkann commenta il successo di Carlos Sainz nel Gp di Singapore. Scatta la festa per la rossa dopo una gara tiratissima. Il pilota della Ferrari ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta piazza per l’altra rossa di Charles Leclerc. Per la Ferrari si tratta della prima vittoria in stagione, che pone fine alla striscia di vittorie della Red Bull.