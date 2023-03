Spagna, Rodri furioso: “La Scozia ha fatto schifo, troppe perdite di tempo”

E’ una furia Rodri, capitano della Spagna, che dopo la sconfitta in casa della Scozia per 2-0 (doppietta di McTominay, giocatore del Manchester United e dunque rivale cittadino), si lascia andare a pesanti invettive nei confronti dei britannici: “Il modo in cui giocano… per me fa un po’ schifo, è spazzatura. Perché è sempre una perdita di tempo. Ti provocano. Cadono sempre. Per me questo non è calcio”, ha attaccato il centrocampista del Manchester City.