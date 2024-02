Spagna, rinnovo fino al 2026 per il ct De La Fuente

Dalla Spagna ecco la notizia che da tempo era nell’aria: la RFEF (Federazione calcistica spagnola) ha autorizzato il rinnovo del contratto dell’attuale CT Luis De La Fuente fino al 2026, tramite una clausola che era presente nel contratto firmato a inizio 2023. L’ex allenatore di Athletic Bilbao e Alaves era entrato nel giro delle nazionali minori spagnole per poi ottenere l’incarico per la nazionale maggiore dopo l’esonero di Luis Enrique nel 2022, a seguito della sconfitta negli ottavi di finale di Qatar 2022 con il Marocco. La vittoria nel giugno 2023 della UEFA Nations League ha convinto la RFEF a rinnovare la fiducia nei confronti di De La Fuente che ora avrà il compito di guidare la nazionale spagnola ai prossimi europei e ai mondiali di calcio del 2026, i quali si disputeranno in Messico, Canada e Stati Uniti.

Di seguito il comunicato RFEF: “La Commissione di Gestione della RFEF ha autorizzato, nella sua sessione di giovedì, gli organi della Federazione ad esercitare la clausola di rinnovo inclusa nel contratto dell’allenatore della nazionale Luis de la Fuente. Ciò consentirà di espandere il rapporto tra le due parti fino al 2026, anno in cui la prossima Coppa del Mondo FIFA si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. La Commissione di Gestione ritiene che il rinnovo di De la Fuente sia un passo necessario per la Nazionale e per l’istituzione che dirige il calcio in Spagna, fornendo stabilità alla Nazionale in preparazione agli Europei, che inizieranno il prossimo giugno.”