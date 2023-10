Spagna, i 23 convocati di De La Fuente per Scozia e Norvegia: conferma per il 16enne Lamine Yamal

Luis De La Fuente, ct della Spagna, ha convocato 23 giocatori per le sfide contro Scozia (12 ottobre a Siviglia) e Norvegia (il 15 a Oslo), valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Al momento la squadra iberica è a 9 punti in quattro partite nel girone che vede gli scozzesi a punteggio pieno con 15 punti conquistati. Presente anche il 16enne Lamine Yamal, entrato a far parte della Nazionale maggiore già dalle convocazioni di settembre.

Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), Kepa Arrizabalaga (Real Madrid) e David Raya (Arsenal)

Difensori: Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Siviglia), Le Normand (Real Sociedad), David Garcia (Osasuna), Pau Torres (Aston Villa), Laporte (Al Nassr), Balde (Barcellona) e Fran Garcia (Real Madrid)

Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Gavi (Barcelona), Mikel Merino (Real Sociedad), Zubimendi (Real Sociedad), Sancet (Athletic Bilbao), Fabian Ruiz (Psg)

Attaccanti: Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Ferran Torres (Barcellona), Yeremi Pino (Villarreal), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcellona) e Oyarzabal (Real Sociedad)