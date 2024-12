Tutto pronto per il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026: ecco tutte le fasce per quanto riguarda la composizione dei gironi nel percorso Uefa dedicato alle formazioni d’Europa. L’Italia è testa di serie, e in virtù della sua partecipazione ai quarti di finale della Nations League, per il momento non conoscerà il suo girone: ci saranno infatti due possibili gruppi in cui finiranno gli azzurri, per il momento caratterizzati da una X, in base poi a marzo a quello che accadrà contro la Germania, perché in caso di qualificazione in semifinale i ragazzi di Spalletti finiranno in un gruppo da quattro squadre, in caso di eliminazione invece potranno finire in uno degli altri gruppi da quattro o in uno da cinque. Lo decreterà il sorteggio.

In ogni caso, è già chiaro come gli azzurri siano inseriti in prima fascia ed è nota la composizione delle cinque fasce, le prime quattro composte da dodici formazioni, l’ultima da sei, si parte dalla Francia che è la prima testa di serie in assoluto e si va scendendo fino alle formazioni meno quotate del panorama europeo. Ecco a seguire le fasce del sorteggio per le qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si terrà alle ore 12 di venerdì 13 dicembre.

LE FASCE DEL SORTEGGIO DELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI 2026

Pot 1: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Olanda, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca, Austria

Pot 2: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia

Pot 3: Scozia, Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia, Israele

Pot 4: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania

Pot 5: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino