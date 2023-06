Serbia, forfait di Vlahovic: “Fastidio all’inguine”

“Non possiamo nemmeno contare su Vlahović, con il quale ho avuto anche colloqui in questi giorni e speravo che potesse recuperare per la Bulgaria. Sfortunatamente, Dušan soffre di un dolore costante all’inguine, è meglio che salti questi impegni e che recuperi definitivamente dall’infortunio”. Lo ha detto in conferenza stampa il Ct della Serbia Dragan Stojković che ha annunciato il forfait dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic per le prossime gare contro la Giordania (amichevole del 16 giugno) e la Bulgaria (qualificazioni Euro 2024 del 20 giugno). Emergenza in attacco quindi per la Serbia che deve anche fare a meno di Mitrovic (problema al piede) e del centravanti della Fiorentina Jovic (oggi operato dopo l’infortunio al naso rimediato in finale di Conference).