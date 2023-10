Scatto azzurro, quattro gol a Malta nel sold out di Bari. Ora l’Inghilterra per reagire dopo il caso scommesse

Obbligata era la vittoria e a Bari, in un San Nicola strapieno, l’Italia di Spalletti non tradisce. Gli azzurri battono Malta 4-0 e salgono a 10 punti in classifica nel girone C del percorso di qualificazione agli Europei del 2024. Dopo una preparazione tormentata, per via del caso scommesse che ha coinvolto Tonali e Zaniolo, Spalletti aggancia l’Ucraina (vantando una gara da recuperare) e si porta a -3 dall’Inghilterra, in vista della sfida di Wembley. Sul tabellino finiscono la prima gioia azzurra del 34enne Bonaventura, la doppietta di un ritrovato Berardi (che non segnava in nazionale dal 2021) e il sigillo finale di Frattesi. Spinti dal pubblico di Bari, i padroni di casa cercano subito una partenza a razzo. Al 3’ Locatelli va vicino al vantaggio con un tiro dal limite. Due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Mancini in torsione di testa colpisce la traversa. L’1-0 arriva al 23’. La firma è di Giacomo Bonaventura che sigla il suo primo gol azzurro in carriera, dopo tre anni di assenza in nazionale. Il jolly della Fiorentina esce vincitore di una mischia in area e lascia partire un destro morbido che si infila all’incrocio, dove Bonello (leggermente fuori dai pali) non può arrivare.

L’Italia con pazienza organizza il gioco e al secondo minuto di recupero del primo tempo raddoppia con un’altra magia di un singolo. Sul lato opposto è Berardi a farsi largo in area e a realizzare il 2-0 con un sinistro a giro che si infila in rete con l’aiuto del palo. L’Italia amministra il vantaggio, ma non dilaga. Al 62’ altra chance. Bonello pasticcia con la palla tra i piedi, Raspadori prova a favorire il tap in di Kean ma lo juventino viene anticipato all’ultimo. Due minuti dopo arriva il 3-0. Berardi sfrutta uno scarico di Raspadori e con il piatto del piede debole realizza il suo secondo gol. Nel finale c’è spazio anche per l’esordio di Udogie, ex Udinese, ora al Tottenham, e per il poker di Frattesi con un tiro ad incrociare. Martedì 17 ottobre gli azzurri saranno attesi dal test più impegnativo di questo percorso verso Euro 2024. L’Inghilterra attende gli azzurri, che a Wembley cercheranno la reazione per lasciarsi alle spalle i turbamenti del caso scommesse.