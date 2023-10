Scaloni su Lautaro: “E’ forte e dà un grande contributo. In coppia con Alvarez? Vedremo dalla partita”

Lionel Scaloni ha parlato alla vigilia della sfida contro il Paraguay di Lautaro Martinez. “Arriva bene, è in salute e reduce da un ottimo momento personale. In Nazionale sta dando il suo contributo. La sua condizione? ha preso un colpo alla tibia, ma sta bene. È un toro, è forte, sta bene”.

Poi ha proseguito: “Lui in coppia con Alvarez? Hanno già giocato insieme, dipenderà dalla partita e se crediamo che debbano giocare insieme. Non sarebbe un problema, al di là del fatto che sono entrambi nove ma diversi, quindi possono giocare in coppia”.