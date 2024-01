Roberto Mancini: “Dispiace che i tifosi siano stati influenzati da cose non vere scritte sui giornali”

In un’intervista concessa a Libero, l’ex ct dell’Italia Roberto Mancini è tornato a parlare della sua scelta di lasciare la panchina azzurra per accettare l’offerta dell’Arabia Saudita: “Comprendo la reazione dei tifosi, che magari possono non aver condiviso la mia decisione, tuttavia sono stati influenzati anche da cose non vere scritte sui giornali. Questo è ciò per cui sono maggiormente dispiaciuto. Gli allenatori possono essere esonerati, ma possono anche decidere di andare via. È normale, fa parte di questo lavoro“.

“In Arabia Saudita ho trovato un gruppo pronto a migliorare: posso affermare con certezza che si tratta della sfida più difficile della mia carriera, ma anche della più stimolante – ha proseguito Mancini, raccontando poi la sua esperienza in quel di Riyadh – Qui si parte dalle basi, tuttavia si tratta di un calcio che sta migliorando, seppur non nell’immediato. Stanno arrivando giocatori forti e, con il tempo, diventerà molto competitivo“.