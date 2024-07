Regolamento Portogallo-Francia: cosa succede in caso di pareggio, Euro 2024

Il regolamento di Portogallo-Francia, match valevole per i quarti di finale di Euro 2024, manifestazione continentale in corso di svolgimento in Germania. La squadra di Cristiano Ronaldo, dopo aver sfiorato una clamorosa eliminazione contro la Slovenia, vuole cambiare passo per staccare il pass per la semifinale del torneo. I ragazzi di Didier Deschamps, dal loro canto, avranno bisogno di una prestazione di estrema qualità per superare uno scoglio molto duro come quello rappresentato dai lusitani.

Portogallo-Francia, il regolamento

Il regolamento di Portogallo-Francia prevede che, in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre disputino i tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Qualora la situazione di parità persistesse ulteriormente, si procederebbe con i calci di rigore: cinque conclusioni per parte e prosecuzione ad oltranza con il punteggio in parità.