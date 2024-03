Regolamento Galles-Polonia, finale playoff Euro 2024: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Galles-Polonia, finale dei playoff per la qualificazione a Euro 2024: ecco cosa succede in caso di pareggio. Nel percorso A i gallesi se la vedranno con i polacchi nello scontro che mette in palio il pass per gli Europei che si giocheranno in Germania a giugno e luglio. Si tratta, come è noto, di una sfida secca e eliminazione diretta, essendo una delle tre finali degli spareggi e l’unico vantaggio per i padroni di casa è quello di giocare tra le mura amiche dello stadio di Cardiff. In semifinale i britannici hanno avuto la meglio, senza particolari difficoltà, della Finlandia, mentre la selezione dell’Europa centrale ha spazzato via l’Estonia. Le due squadre dovranno sfidarsi dunque in finale e solo una delle due raggiungerà l’obiettivo: in caso di parità al 90′ sono previsti i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se lo stallo dovesse proseguire dopo i 120′ di gioco, allora i calci di rigore stabiliranno chi tra Galles e Polonia raggiungerà Euro 2024.