L’Inter U23 entrerà a far parte del calcio professionistico a partire dall’imminente stagione- Sarà la quarta “seconda squadra” in Italia

Era nell’aria, ma mancava l’ufficialità che ora è arrivata: l’Inter Under 23, la seconda squadra dei nerazzurri, parteciperà al campionato di Serie C 2025/2026 grazie al ripescaggio. Il Covisoc ha accettato 56 domande di partecipazione su 57, respingendo solamente quella della Spal. Così facendo il Milan Futuro retrocederà in Serie D

Il club di Ferrara non ha presentato la documentazione adeguata dunque la richiesta degli spallini è stata rispedita al mittente. Ad approfittarne appunto è l’Inter che ora potrà iniziare ufficialmente il progetto della seconda squadra (Under 23): sarà la quarta squadra in Italia dopo Juventus, Atalanta e Milan.

Serie C, secco no alla Spal: c’è l’Inter U23

L’Inter nell’apposita graduatoria per i ripescaggi era prima dunque bastava un semplice “no” da parte del Covisoc per aprire la strada al calcio professionistico. Come detto, ora i nerazzurri dovranno iniziare a programmare poiché la stagione è alle porte con meno di due mesi di tempo.

Dove giocherà l’Inter Under 23? Ad ora, l’unica certezza è proprio questa con l’U-Power Stadium di Monza che ospiterà tutte le partita della squadra che avrà come dirigente di riferimento Dario Baccin. Per il resto è tutto un grande punto di domanda, a partire da chi sarà l’allenatore.

Idealmente sarebbe dovuto essere Cristian Chivu, ma per via dell’addio di Simone Inzaghi destinazione Arabia Saudita e la mancanza di alternative, i nerazzurri hanno anticipato le carte in tavola assumendo in Prima Squadra l’allenatore rumeno. Ad ora in pole c’è Stefano Vecchi, ma bisogna ancora chiudere gli accordi.