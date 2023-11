Qualificazioni sudamericane Mondiali 2026: il Brasile perde ancora, all’Argentina basta un gol di Otamendi

L’Argentina torna alla vittoria dopo il ko contro l’Uruguay e consolida il primo posto nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Il Brasile invece perde la terza partita di fila e scivola in sesta posizione. Sono stati dunque i campioni del mondo a conquistare i tre punti nel match andato in scena al Maracanà, valido per la sesta giornata del percorso verso la prossima Coppa del Mondo. Il gol vittoria l’ha segnato Nicolas Otamendi al 63′, ma purtroppo quanto accaduto in campo è passato in secondo piano. Sugli spalti si sono infatti verificati degli scontri tra tifosi argentini e brasiliani, tanto da richiedere l’intervento della polizia. Le forze dell’ordine però se la sono presa solamente con i sostenitori ospiti, allontanandoli a suon di manganellate. Immediata la reazione dei giocatori argentini – Dibu Martinez si è persino scagliato contro due poliziotti – che sono tornati negli spogliatoi per protesta. La partita è dunque cominciata con 27 minuti di ritardo.

Per quanto riguarda le altre gare della notte, continua a brillare l’Uruguay del Loco Bielsa, vittorioso per 3-0 sulla Bolivia. Decisiva una doppietta di Darwin Nunez, che insieme ad un autogol ha confezionato il tris della Celeste. Bene anche la Colombia, che grazie ad un rigore di Borre ha espugnato il Paraguay, restando saldamente al terzo posto. Successo di misura anche per l’Ecuador ai danni del Cile, nel segno di Mena, mentre l’unico pareggio è stato quello tra Perù e Venezuela, con Savarino che ha risposto all’iniziale vantaggio di Yotun.