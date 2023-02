Qualificazioni Mondiali 2026: tre slot in meno a Concacaf con Usa, Messico e Canada già qualificate

Usa, Messico e Canada qualificate tutte e tre di diritto ai Mondiali 2026 a 48 squadre ma con tre slot sottratti alla Concacaf. E’ questa la decisione, che era decisamente nell’aria, da parte del Consiglio della Fifa, che proprio oggi ha confermato come le nazioni ospitanti sono già qualificate per la prossima edizione del torneo iridato, questo però comporterà che alla federazione di appartenenza vengano detratti tre dei sei slot assegnati in origine.