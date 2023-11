Qualificazioni Mondiali 2026, Etiopia-Sierra Leone sospesa per nebbia all’intervallo

Al momento è sospesa per nebbia la sfida tra Etiopia e Sierra Leone, valevole per le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026. Il punteggio all’intervallo era sullo 0-0 allo Stade El Abdi di El Jadida, quando una fitta nebbia è scesa, non permettendo la ripresa dell’incontro. La direzione di gara in questo istante è a colloquio con i dirigenti FIFA, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Nel frattempo i giocatori si tengono pronti facendo riscaldamento in campo.

AGGIORNAMENTO 21:50 – Il match è ripreso dopo più di mezz’ora di sospensione.