Qualificazioni Europei Under 21 2025: Italia forza sette contro San Marino

L’Italia batte San Marino vincendo 0-7 al San Marino Stadium di Serravalle e vola in testa al Gruppo A del girone di qualificazione all’europeo Under-21 2025. Italia che dilaga archiviando la pratica già nel primo tempo grazie ai gol in avvio di partita di Pirola e alla doppietta di Gnonto nel finale di frazione. Il secondo tempo è un festival del gol con gli azzurrini che si divertono e siglano altre quattro reti per lo 0-7 finale.

Italia che trova il gol del vantaggio in avvio di partita grazie al colpo di testa di Pirola sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sbloccando subito il punteggio. Nei minuti successivi al gol, a parte qualche iniziativa di Gnonto, gli azzurri faticano a rendersi pericolosi con San Marino che tiene bene il campo e concede pochi spazi. Alla mezz’ora, Gnonto è il più veloce di tutti a ribadire in rete dopo una mischia nell’area piccola, portando i ragazzi di Nunziata sul doppio vantaggio. Pochi minuti più tardi, Gnonto davanti al portiere, cala il tris per gli azzurri con una conclsuione all’incrocio dei pali, siglando la sua doppietta personale.

Nella ripresa, gli azzurrini dilagano in quello che si trasforma a tutti gli effetti in un festival del gol. Dopo pochi secondi Volpato a tu per tu con l’estremo difensore di San Marino non sbaglia e cala il poker. il quinto gol arriva poco dopo con Fabbian che appoggia il pallone a porta vuota su un cross dalla sinistra di Calafiori. Attorno l’ora di gioco Gnonto viene atterrato in area di rigore col direttore di gara che concede il penalty. Calcio di rigore realizzato da Esposito con un esecuzione perfetta che spiazza Amici e porta l’italia sul 0-6. Alla fine c’è gloria anche per Alessandro Bianco, subentrato a partita in corso, che firma il settimo gol azzurro con una rasoiata dal limite dell’area che si spegne all’angolino.