Qualificazioni Europei 2024, rinviato il match tra Kosovo e Israele

Proseguono le cancellazioni di eventi sportivi a causa di ciò che sta accadendo in Israele. La Uefa ha annunciato in una nota il rinvio della sfida tra Kosovo e la nazionale israeliana. “La partita delle Qualificazioni Europee del 2024 tra Kosovo e Israele, prevista per il 15 ottobre, è stata rinviata, poiché le autorità israeliane attualmente non consentono alla propria nazionale di viaggiare all’estero. Una nuova data per la partita sarà annunciata a tempo debito”, si legge.