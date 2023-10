Arabia Saudita, Benzema: “Da tempo volevo venire qui. Da musulmano mi sento bene, puro”

“Con tutto quello che ho fatto e vinto con il Real Madrid, ho pensato che fosse il momento giusto per una nuova sfida. E da molto tempo, prima ancora che con il calcio, volevo venire qui. Quando è iniziato il progetto calcio in Arabia Saudita, sembrava enorme sotto tutti gli aspetti. Volevo far parte di quella storia e aiutare il calcio saudita a crescere. Questo è il motivo per cui sono venuto qui”. Sono le parole di Karim Benzema in un’intervista concessa ai canali ufficiali della Saudi Pro League nella quale è approdato quest’estate.

Le ragioni che hanno portato l’attaccante francese verso questa scelta sono molteplici: “Una è che si tratta di un paese musulmano. Quando viaggi a La Mecca, sei nella verità. Nella verità per un musulmano. Ti senti bene e puro. È semplicemente eccezionale, mi fa molto bene. Vorrei che tutti i musulmani potessero viverlo un giorno. Dentro e fuori dal campo mi sento bene. Questo è quello che sento”, dice.

“Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte. Sento l’amore della gente di qui e ovviamente questo mi fa sentire felice e cerco di ricambiare questo amore sul campo di gioco – prosegue l’ex Real Madrid -. C’è tantissima passione qui e sono felice del livello del gioco. Sono davvero sorpreso dal livello in Arabia Saudita perché in Europa non vediamo molte partite di calcio da qui. Ma ora se ne vedono sempre di più grazie ai grandi nomi che hanno firmato”, dice .

“Abbiamo avuto un buon inizio di stagione – dice sulla sua attuale squadra, l’Al-Hittihad -. La squadra non è cambiata rispetto allo scorso anno e questo è positivo. Ci sono stati rinforzi e stiamo lavorando bene insieme con voglia di vincere. Ho avuto un piccolo infortunio ma ora mi sento bene e mi sto allenando al 100%. La cosa più importante per me è vincere trofei a fine stagione”.