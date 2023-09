Qualificazioni Europei 2024: la Francia batte l’Irlanda ma perde Giroud, ok Olanda e Danimarca

Proseguono le Qualificazioni agli Europei 2024: bene Francia, Olanda e Danimarca, pareggio tra Repubblica Ceca e Albania.

Ancora bottino pieno per la Francia che si impone 2-0 sull’Irlanda. E’ Tchouameni a sbloccare il risultato al 19esimo minuto grazie all’assist di Mbappe. Raddoppio che arriva poi ad inizio ripresa grazie alla girata in area di Thuram. FFrancesi che vincono il match perdendo però Giroud, uscito al 26esimo a causa di una distorsione alla caviglia.

Il San Marino perde ancora, successo della Danimarca che si impone 4-0. Prima frazione conclusosi con le marcature di Hojbjerg, Maehle e Wind. Al termine della ripresa arriva anche la rete di Hjulmand, annullata successivamente per fuorigioco, è però Eriksen al 94esimo a mettere il sigillo sul match. Stesso risultato tra Olanda e Grecia: tre marcature nel primo tempo. De Roon sblocca il match al 17esimo su assist di Dumfries, è sempre quest’ultimo a servire gli altri due marcatori: Gakpo allunga al 31esimo, Weghorst firma il tris al 30esimo.

Cede la Serbia contro l’Ungheria: ottima prestazione di quest’ultimi che, nonostante l’autogol messo a segno al decimo minuto, riesce a ribaltare il risultato con i gol di Varga e Orban, già nella prima frazione. Male invece la Serbia, insufficienza totale per Vlahovic che sbaglia due gol clamorosi ed è proprio suo l’errore a porta vuota, che obbliga poi il difensore avversario all’autogol. La Slovenia torna alla vittoria contro l’Irlanda del Nord, termina 4-2. Già quattro marcature nella prima frazione di gioco, Sporar sblocca il risultato al terzo minuto, pareggio ritrovato subito da Price. E’ poi la formazione di Kek a trovare nuovo vantaggio e raddoppio: Stojanovic e Sesto chiudono il tabellino. Nella ripresa Evans accorcia le distanze, ma Sporar mette il sigillo al 56esimo.

Reti bianche anche da parte del Faeroerne che cede 2-0 alla Polonia: la doppietta di Lewandowski regala ai polacchi tre punti fondamentali nel girone di Repubblica Ceca e Albania, che hanno frenato quest’oggi sul pareggio. Per loro una marcatura per parte, Cerny apre i giochi, Bajrami rimette il match in equilibrio, termina 1-1.