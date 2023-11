Qualificazioni Europei 2024: Italia in campo con Airc con la campagna “Un gol per la ricerca”

L’Italia contro la Macedonia del Nord scenderà in campo con la campagna Airc “Un Gol per la Ricerca“, promossa in collaborazione con Figc, Lega Serie A, Tim, Aia e con il supporto dei media sportivi. Gli Azzurri ricevono il testimone dai giocatori di Serie A, scesi in campo per Airc lo scorso week end, e si schierano compatti per invitare tutti i tifosi a sostenere i giovani talenti della scienza rilanciando il modulo 4-5-5-2-1: numero per la ricerca, ma anche un vero gioco di squadra “Il 4-5-5-2-1 non è un vero e proprio modulo, ma è il numero per aiutare Airc nella lotta contro il cancro”, dice il capo delegazione Gianluigi Buffon. “Grazie al 4-5-5-2-1 ho potuto ancora dare il meglio di me. Se lo adottiamo insieme possiamo fare la differenza per arrivare a curare tutti i pazienti”, le parole di Acerbi. Anche De Silvestri ha voluto dire la sua sulla campagna: “All’inizio sono rimasto un po’ spiazzato sull’utilizzo del 4-5-5-2-1 (ride ndr.) poi però il mister ci ha spiegato che se lo adottiamo tutti insieme possiamo vincere”. Infine Claudio Marchisio: “Molti anni fa ho perso un caro amico a causa del cancro. Quando perdi persone così importanti ti senti più solo. Poi ho capito che potevo fare qualcosa e per questo sono diventato sostenitore e ambasciatore Airc, perché l’unico modo per sconfiggere il cancro è la ricerca”.