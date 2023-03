Qualificazioni Europei 2024: Hojlund e Krunic trascinano Danimarca e Bosnia contro Finlandia e Islanda

Oggi si sono disputati i match dei gironi C, H e J validi per le qualificazioni a Euro 2024, che si giocheranno in Germania la prossima estate. Nel girone C, raggruppamento in cui è present anche l’Italia, la Macedonia batte 2-1 Malta in casa. Decisive le reti di Elmas al 66′ e di Churlinov al 72′. Inutile per Malta il gol di Jannick all’86’. Situazione di classifica con Macedonia in testa a pari punti con l’Inghilterra a 3 punti seguite dall’Ucraina, a riposo in questa giornata, e da Italia e Malta a 0 punti. Nella prossima giornata l’Italia volerà in trasferta a Malta e l’Inghilterra ospiterà l’Ucraina.

Nel girone H un super Hojlund trascina la Danimarca al successo 3-1 contro la Finlandia. Clamorosa tripletta e primi tre gol in nazionale maggiore per l’attaccante dell’Atalanta che sblocca il match al 21′ e poi all’82’ regala la vittoria ai suoi rispondendo al gol del pareggio di Antman. Al 93′ Hojlund si riesce a portare il pallone a casa alla sua terza presenza in carriera in nazionale. Vince senza problemi l’Irlanda del Nord che batte 2-0 in trasferta San Marino, cenerentola del gruppo, grazie alla doppietta di Charles. Vittoria importante per la Slovenia che batte 2-1 il Kazakistan in trasferta in rimonta. Samorodov apre le danze al 24′ ma nel secondo tempo arriva la risposta degli ospiti che prima con Brekalo e poi con Vipotnik ribaltano tutto trovando un successo molto pesante. La classifica vede quindi in testa Danimarca, Irlanda del Nord e Slovenia a 3 punti seguite da Kazakistan, Finlandia e San Marino a 0. Nella prossima giornata la Danimarca volerà in Kazakistan, la Slovenia sarà chiamata alla vittoria contro San Marino e l’Irlanda del Nord ospiterà la Finlandia.

Nel girone J il Portogallo si diverte in casa contro il Liechtenstein e vince 4-0 dominando dall’inizio alla fine. Cancelo la sblocca all’8′ e Bernardo Silva raddoppia in apertura di secondo tempo. C’è gioia anche per Cristiano Ronaldo, fresco recordman di presenza in nazionale maggiore, che mette a referto una doppietta in 12 minuti tra il 51′ e il 63′. Vince anche la Bosnia che batte l’Islanda 3-0 e si candida come potenziale prima inseguitrice dell’irraggiungibile Portogallo. Rade Krunic trascina i padroni di casa firmando una doppietta nel primo tempo segnando prima al 14′ e poi al 40′. Chiude i conti al 63′ Dedic per il 3-0 finale. Delusione per la Slovacchia che viene fermata sullo 0-0 in casa contro il Lussemburgo. Occasione mancata per Lobotka e compagni che ora dovranno recuperare sulla Bosnia. La classifica vede quindi in testa Portogallo e Bosnia a 3 punti seguiti da Slovacchia e Lussemburgo a 1. Islanda e Liechtenstein chiudono a 0 punti. Nella prossima giornata il Portogallo andrà in trasferta a Lussemburgo, la Slovacchia ospiterà la Bosnia e l’Islanda giocherà in Liectenstein.