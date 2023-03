Qualificazioni Europei 2024: dominio Portogallo in Lussemburgo

E’ dominio del Portogallo in Lussemburgo nella seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2024. Dopo il 4-0 al Liechtenstein nella prima giornata, i lusitani hanno sconfitto 0-6 i padroni di casa del Lussemburgo conquistando altri tre punti che gli consentono di rimanere in prima posizione nel Gruppo J davanti alla Slovacchia. Dopo nove minuti dal fischio d’inizio è Cristiano Ronaldo a sbloccare il match su assist di Mendes, al 15′ Joao Felix trova il colpo di testa vincente su cross di Bernardo Silva firmando lo 0-2 e al 18′ è proprio il centrocampista del Manchester City a trovare il gol con un colpo di testa per lo 0-3. Al 31′ Ronaldo trova la doppietta personale, al 77′ Otavio colpisce di testa sul palo di sinistra firmando lo 0-5 e all’89’, quattro minuti dopo aver sbagliato un calcio di rigore, Rafael Leao trova lo 0-6 con una grandissima azione personale.

Nel gruppo J vince anche la Slovacchia, che batte la Bosnia-Erzegovina 2-0 a Bratislava. A decidere la sfida la conclusione dal limite dell’area di Mak al 13′ e quella di Haraslin al 40′. Con questi tre punti gli slovacchi salgono a quota 4 in seconda posizione dietro i portoghesi, mentre i bosniaci scendono al terzo posto con un punto in meno. Vittoria di misura della Finlandia contro l’Irlanda del Nord a Belfast. E’ Benjamin Kallman a regalare i tre punti ai suoi concludendo con freddezza su assist di Pukki al 28′, punti che permettono ai finlandesi di agganciare proprio gli irlandesi in classifica a quota 3 in quarta posizione.