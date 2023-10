Qualificazioni Europei 2024, boom di telespettatori per Italia-Malta: share del 31,2%

Boom di ascolti su Rai 1 per la bella vittoria dell’Italia su Malta in quel di Bari per le qualificazioni agli Europei del 2024. Sono stati complessivamente 5 milioni 658 mila i telespettatori (31,2% di share) che hanno seguito ieri sera in prima serata la partita vinta dagli Azzurri 4-0. Seguitissimo, in particolare, il primo tempo dell’incontro, che ha raggiunto i 6 milioni 126 mila spettatori pari al 33,3% di share.