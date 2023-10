Qualificazioni Europei 2024, Belgio-Svezia non sarà recuperata: omologato l’1-1

La partita di qualificazioni agli Europei del 2024 tra Belgio e Svezia non sarà recuperata. La gara, sospesa all’intervallo su richiesta e accordo delle due squadre, in seguito all’attacco terroristico che ha ucciso due tifosi svedesi a Bruxelles il 16 ottobre, si chiude con il risultato all’intervallo (1-1). La Uefa fa sapere che “ad ogni squadra viene assegnato un punto con la classifica del Gruppo F che verrà aggiornata di conseguenza” e che “qualsiasi sospensione è considerata scontata e i singoli cartellini gialli rimangono validi”. Il Comitato Esecutivo “ha preso atto dell’impossibilità di disputare la restante parte della partita del giorno successivo; sia la Federcalcio belga che la Federcalcio svedese, date le circostanze, hanno espresso esplicitamente la volontà di non far disputare il tempo rimanente della partita e di considerare definitivo il risultato all’intervallo (1-1); il risultato di questa partita non incide sulla qualificazione del Gruppo F in quanto il Belgio è già matematicamente qualificato alla fase finale di UEFA EURO 2024 (insieme all’Austria) e la Svezia è matematicamente eliminata; i rispettivi calendari non consentono l’utilizzo di alcuna data nella prossima finestra internazionale di novembre, quando dovrà concludersi la fase a gironi preliminare della competizione, seguita dal sorteggio degli spareggi e dal sorteggio della fase finale del torneo”.