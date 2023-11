Qualificazioni Euro2024, alto rischio di disordini: Bulgaria-Ungheria si giocherà a porte chiuse

Si disputerà a porte chiuse la partita tra Bulgaria e Ungheria, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 e in programma giovedì 16 novembre. Il motivo? La gara è stata classificata ad alto rischio di disordini, sia dentro che fuori dall’impianto. A renderlo noto è stata la Federcalcio bulgara, che ha inoltre accolto l’invito della Fifa a far giocare la sfida a Plovdiv invece che a Sofia. Anche l’orario d’inizio è stato anticipato, alle 18.45. Se l’Ungheria ha già un piede e mezzo a Euro2024 (+6 sul terzo posto a due gare dal termine), per la Bulgaria invece è quasi impossibile qualificarsi. C’è comunque il desiderio di vendicare il sonoro 3-0 subito all’andata e chiudere al meglio il percorso.