Qualificazioni Euro 2024, un poker di Lukaku nel 5-0 del Belgio. Vince anche la Svezia sull’Estonia

In un Girone F in cui tutto era già deciso da tempo, vincono Belgio e Svezia negli incontri dell’ultimo turno delle qualificazioni agli Europei del 2024. Il Belgio domina l’Azerbaigian 5-0, ma sarebbe meglio dire che è Romelu Lukaku a dominare la contesa. Il centravanti della Roma segna 4 reti in 20′ di gioco tra il 17′ e il 37′ del primo tempo e decide la sfida de King Baudouin Stadium di Bruxelles. L’ex Inter è poi uscito nel corso dell’intervallo per un po’ di meritato riposo. Nel finale Trossard fissa il punteggio sul 5-0. Vince anche la Svezia, che si impone per 2-0 sull’Estonia: a sbloccare il risultato è Claesson al 22′, poi il raddoppio è di Forsberg al 55′.

