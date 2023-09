Qualificazioni Euro 2024, il Belgio vince in Azerbaigian: decide Carrasco, Lukaku in campo per 66 minuti

Il Belgio, a fatica, si porta a casa i tre punti. Ma grande onore all’Azerbaigian di Gianni De Biasi che ha dato non poco filo da torcere ai più quotati avversari: decide un ‘gollonzo’ di Yannick Carrasco sul finire del primo tempo. Con questo successo il Belgio aggancia l’Austria al primo posto del girone F a quota 10 punti, l’Azerbaigian invece rimane fanalino di coda con un solo punto conquistato in quattro partite.

Il commissario tecnico Domenico Tedesco schiera un classico 4-3-3 con Bakayoko e Carrasco che accompagnano Lukaku. Il Belgio prova ad azzannare la partita sin dai primi minuti, ma i ritmi sono molto bassi e le occasioni faticano ad arrivare. Gli ospiti collezionano solamente calci d’angolo, ma l’Azerbaigian si difende con ordine e in una ripartenza sono loro ad andare vicinissimi al gol del vantaggio: cross dalla sinistra e stacco di testa poderoso di Sheydahyev ben parato da Casteels. Il Belgio, al minuto trentotto, sblocca la partita nella maniera più casuale possibile: tiro di Bakayoko che sbatte sul piede di Carrasco e prende in contropiede il portiere azero che nulla può. Nella ripresa gli ospiti hanno un paio di occasioni per chiudere la partita, Lukaku viene sostituito al minuto sessantasei e non riesce ad incidere. Nel finale l’Azerbaigian ci crede, eccome, e con un paio di calci piazzati tiene in apprensione e non poco il Belgio. Doku va vicino al raddoppio, alla fine arriva il triplice fischio: vittoria striminzita che però vale tre punti che avvicina e non poco la qualificazione ai prossimi Europei.