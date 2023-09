Qualificazioni Conmebol Mondiali 2026, il Brasile parte bene: 5-1 alla Bolivia

Buona la prima per il Brasile nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2026. E soprattutto buona la prima del 2023 di Neymar, che a quasi un anno di distanza dall’ultima apparizione in verdeoro (era il quarto di finale in Qatar) trova una doppietta nella vittoria per 5-1 della Selecao contro la Bolivia. Eppure la serata della stella dell’Al Hilal inizia nel modo peggiore. Pronti, via e al 17′ O’Ney spreca un rigore assegnato per un mani di Susino: il brasiliano sceglie l’angolo e Viscarra intuisce bloccando a terra. Al 21′ l’ex Psg viene anche ammonito per una gomitata. Insomma, sembra il preludio di una partita da dimenticare. Ma a restituire il sorriso a Neymar, è Rodrygo che si fionda su un rimpallo sfortunato della difesa e appoggia in rete. La porta però continua ad essere stregata per Neymar che a fine primo tempo salta mezza difesa, entra in area ma ancora una volta Viscarra gli dice no.

Tutto rimandato alla ripresa. E le prove generali le fa con un assist per il 2-0 di Raphinha al 47′. Al 53′ è Rodrygo a realizzare il 3-0 su assist splendido di Guimaraes. E al 61′ arriva il sigillo, il primo, dell’uomo più atteso. Rodrygo apparecchia un rigore in movimento, Neymar calcia centrale e Viscarra si tuffa alla sua destra: 4-0. Al 78′ la Bolivia trova il gol della bandiera, grazie ad Abrego che guida una transizione e scaglia un destro potentissimo sotto la traversa di Ederson (preferito ad Alisson). Non c’è tempo per la rimonta, ma ce n’è per il quinto gol, non prima di una traversa colpita dal solito Neymar. Che al 93′ colpisce. Raphinha crossa, lui colpisce al volo e Viscarra stavolta si fa sfuggire il pallone tra le mani. Il Brasile tornerà in campo martedì a Lima contro il Perù.