Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026: pareggi per le Maldive di Moriero e il Nepal di Annese

Giornata di qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026 con i match di andata della prima fase in cui si affrontano le federazioni meno quotate in sfide a eliminazione diretta. Dieci gli incontri in programma e c’è anche un tocco d’Italia, visto che due nazionali tra quelle impegnate sono guidate da ct del Bel Paese. E arrivano due pareggi per i tecnici nostrani, dunque con la qualificazione alla seconda fase assolutamente aperta.

Nel dettaglio, le Maldive di Francesco Moriero ha pareggiato per 1-1 contro il Bangladesh in una sfida beffarda per i padroni di casa: avanti con Choatu, arriva il pari nel recupero con Uddin da parte dei bengalesi. Il Nepal guidato da Vincenzo Alberto Annese, invece, impatta in casa contro il Laos: in gol per gli ospiti Bounkong, nella ripresa il pari che dà speranze da parte di Bista. Nelle altre sfide, Birmania e Taipei Cinese vincono rispettivamente per 5-1 e 4-0 contro Macao e Timor Est ipotecando il passaggio del turno, bene anche Hong Kong che rifila il poker al Buthan, roboante 6-0 per l’Indonesia contro il Brunei, mentre l’Afghanistan piega 1-0 la Mongolia.